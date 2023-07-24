Лидер леворадикальной партии Норвегии украл в магазине очки и ушёл в отставку

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Лидер леворадикальной партии Норвегии Бьёрнар Мокснес покинул пост после того, как его задержали за кражу солнцезащитных очков из бутика аэропорта в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.

Фото: www.gazeta.ru

Политик признался в краже и попросил за это прощение, добавив, что возглавлять партию на протяжении 11 лет ему было невероятно приятным делом.

Как отмечают журналисты, Мокснес после совершения преступления находился на больничном и покинуть пост решил за день до его истечения. Временным лидером партии стала Мари Сневе Мартинуссен.