Теннисистка из Норвегии извинилась за выступление в паре с россиянкой на Уимблдоне

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Теннисистка из Норвегии Ульрикке Эйкери извинилась за выступление в парном разряде на Уимблдоне вместе с российской спортсменкой Александрой Пановой.

Фото: pixabay.com

Они дошли до второго раунда турнира. По окончании которого Эйкери и стали критиковать за выбор партнёрши.

"Я прошу прощения. Мне надо было подумать об этом раньше, но, к сожалению, я не подумала. Теперь очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире", — заявила норвежская теннисистка.

Эйкери сейчас занимает 55-е место в парном рейтинге WTA. Александра Панова расположилась на 78-й строчке.

Российские теннисисты смогли вернуться на Уимблдонский турнир после того, как в прошлом году были отстранены от участия.

После этого мужская (АТР) и женская (WTA) теннисные ассоциации оштрафовали ассоциацию тенниса Англии и Всеанглийский клуб лаун-тенниса на миллион долларов каждая.

А кроме того, был поднят вопрос о возможности отзыва лицензий у британских турниров в случае повторного недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

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