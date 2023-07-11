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Антон Куликов

Telegraph: победа русских на Уимблдоне станет для Британии худшим кошмаром

2:28
Спорт

Возможная победа российских теннисистов на Уимблдонском турнире является наиболее неблагоприятным для Британии исходом соревнований, сообщает местное издание Telegraph.

Telegraph: победа русских на Уимблдоне станет для Британии худшим кошмаром
Фото: pixabay.com

А дело в том, что в таком случае британским высокопоставленным лицам придётся вручать русским награды. Это при том, что в прошлом году российских спортсменов отстранили от соревнований в Великобритании по политическим причинам.

Впервые в истории в четвертьфинале мужской сетки Уимблдона в одиночном разряде сыграют трое российских теннисистов — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин. Кроме того, до четвертьфинала дошла белорусская спортсменка Арина Соболенко.

В материале Telegraph по сему поводу отмечается, что русские и белорусы "захватывают" Уимблдон. И Великобритании предрекают "худший кошмар".

Причём таковой уже был в прошлом году, когда принцессе Уэльской Кейт Миддлтон пришлось вручать награду теннисисту из России, после того, как победу на Уимблдоне одержала "москвичка, играющая под флагом Казахстана" (Елена Рыбакина, выступавшая за Россию до 2018 года). В текущем розыгрыше Рыбакина также пока продолжает участие, отмечает РИА "Новости".

Надо сказать, что с автором материала в британском издании Саймоном Бриггсом явно что-то не так. Он цитирует тренера Алекса Кенина, который назвал "голод" причиной побед российских игроков. По его словам, россияне лишены системы соцзащиты и денег федерации, поэтому у них лишь один выход — побеждать на корте.

А теннисисты из других стран, стало быть, всем обеспечены за счёт своих федераций и на корт выходят, дабы поиграть в своё удовольствие? Новак Джокович в курсе такого положения дел? Интересно было бы знать.

Бриггс в качества примера привёл Марию Шарапову, выигравшую Уимблдон в 17 лет. Он называет её "длинноногой блондинкой, за гламурной внешностью которой скрывается одна из самых холодных и жёстких личностей в спорте". Хотя причём тут Шарапова, которая и в России-то не живёт…

В общем, британские журналисты следуют традиции — придумывают какие-то истории, сами же им ужасаются и пытаются убедить читателей, что так оно и есть на самом деле.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы теннис уимблдон
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