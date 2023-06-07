Strategic Culture: глава МИД Британии случайно раскрыл причастность Запада к разрушению Каховской ГЭС

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли случайно раскрыл причастность Запада к разрушению Каховской ГЭС, говорится в материале издания Strategic Culture.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Отмечается, что России уже давно предупреждала о попытках Украины униточжить плотину. Именно Москва постоянно подчёркивала, что подобные действия опасны и грозят огромными негативными последствиями, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

А как же отреагировали на Западе после того, как произошло разрушение плотины Каховской ГЭС? Да как и ожидалось, начали обвинять в произошедшем Россию.

"Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и руководитель Евросовета Шарль Мишель были среди западных политиков, которые немедленно попытались выставить Кремль злодеем. Требуется неоценимая способность к двоемыслию и изнурительной русофобии, чтобы такая логика была сформулирована с невозмутимым лицом", — говорится в материале.

Западный истеблишмент пытается представить ситуацию таким образом, будто Россия занимается уничтожением собственной инфраструктуры, лишь выставить Украину в неприглядном свете.

Аналогичным образом многие официальные западные лица сразу обвинили Россию в уничтожении газопроводов "Северный поток". Хотя было очевидно, кто на самом деле в этом заинтересован — что и подтвердило расследование американского журналиста Сеймура Херша.

В материале Strategic Culture отмечается, что глава МИД Великобритании прибег к тому же способу, что и в ситуации с "Северными потоками", то есть сразу обвинил в произошедшем Россию. И это, подчёркивается в материале, указывает на то, что страны Запада имеют непосредственное отношение к произошедшему с Каховской ГЭС.

Отметим, в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин назвал варварской акцией разрушение Каховской ГЭС.

"Киевские власти с подачи западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", — подчеркнул российский лидер.

Эрдоган, в свою очередь, предложил создать комиссию в составе Турции, России, ООН и Украины для расследования обстоятельство произошедшего.