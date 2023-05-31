Sohu: прогноз учёного Галтунга о России и США начинает сбываться

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Прогноз норвежского учёного о Йохана Гатлунга о перспективах России и США начинает сбываться, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: Fotodom.ru

Норвежский социолог в своё время спрогнозировал падение Берлинской стены, распад Советского Союза и многие другие геополитические события, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Свои выводы Йохан Гатлунг делает на основе различных научных методик. Он разработал несколько значимых социологических теорий, которые успешно применяются на практике.

Норвежский учёный критикует страны Запада за их пренебрежительное отношение к государствам глобального Юга. По мнению авторов материала, то, о чём Гатлунг говорил ещё несколько десятилетий назад, начинает сбываться фактически на наших глазах.

Например, что блок БРИКС, среди участников которого Россия, играет всё более важную роль в мире. Тогда как США теряют влияние на международной арене.

Авторы Sohu отмечают, что норвежский социолог прогнозирует появление трёх новых сверхдержав. И в этом новом мире США не будет гарантирован статус гегемона.

В материале подчёркивается, этими новыми сверхдержавами являются Индия, Россия и Китай. Именно эти государства будут играть важнейшую роль в обозримой перспективе.

Что же касается Соединённых Штатов и европейских государств, то их влияние на глобальные процессы будет существенно ниже, чем сейчас, отмечается в материале китайских авторов.