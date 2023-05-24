Белый дом: Байден уверен в незыблемости позиций доллара на мировой арене

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Джо Байден уверен в незыблемости позиций доллара на мировой арене, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Фото: pixabay.com

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о договорённости Бразилии и Китая от отказе от использования доллара во взаимной торговле, сообщает агентство "Прайм".

"Президент уверен в силе доллара на международной арене, а также в прочности фундамента, который обеспечивает доллар мировым финансам и торговле", — заявил Кирби.

Однако он отказался уточнить, обсуждалась ли эта тема во время встречи президентов США и Бразилии во время саммита Группы семи в Японии.

Стоит отметить, что сейчас многие политики и эксперты заявляют, что в мировой экономике начался процесс дедолларизации, поскольку Вашингтон использует свою валюту как средство давления.

При этом понятно, что сейчас самое начало этого процесса. Доллар по-прежнему является основной валютой в международных торговых расчётах, его доля превышает 80 процентов.

Доля юаня хотя и подрастает, но до американской валюты китайской ещё далеко. Сейчас доля юаня составляет примерно 4,5 процента. И еще шесть процентов приходится в настоящее время на евро.

В США, напомним, сейчас ведутся дискуссии вокруг очередного повышения потолка госдолга. На данный момент государственный долг Соединённых Штатов превышает 31,5 триллиона долларов.

Несмотря на заявления некоторых американских официальных лиц о возможности дефолта, большинство экспертов уверено, что это игра на публику. И соглашение об очередном повышении потолка госдолга будет достигнуто, едва ли можно в этом сомневаться.

Так уже неоднократно бывало и ранее, а потому вряд ли и на этот раз будет по-другому. Можно сказать, что для политической жизни Соединённых Штатов это своего рода традиция.

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