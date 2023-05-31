МК: США хотят завершить конфликт на Украине до президентских выборов

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Согласно информации итальянской газеты La Repubblica, а также других западных СМИ, выборы в США оказывают существенное влияние на развитие конфликта на Украине.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Соединённые Штаты, по неофициальным данным, стремятся к мирному урегулированию конфликта до конца текущего года или, в идеале, до осени. Тем не менее существует опасность, что некоторые проблемы могут остаться нерешенными, что может послужить источником противостояния со стороны России. Об этом пишет обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Президент Зеленский в последнее время активно выступает за переговоры. Он постоянно повторяет одну и ту же позицию в различных вариациях: вывод российских войск с Украины, недоверие к Путину, переговоры о репарациях, возмещении ущерба и даже разделении России на независимые государства. Тем не менее возникает вопрос, почему он вообще продолжает обсуждать эти темы, если пока никто не предлагает ему проводить официальные переговоры.

"Не предлагает с нашей стороны. А вот с той…" — пишет Попов.

Согласно La Repubblica, страны "Большой семерки" неофициально работают над гарантиями безопасности для Украины после завершения конфликта. Среди вариантов гарантий рассматривается возможность проведения переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите Евросоюза в декабре. По мнению Попова, это "так себе гарантии".

Эти гарантии, по мнению обозревателя, разрабатываются с целью стимулировать Зеленского к завершению конфликта, снизив его требования к России.

Прежде всего, США заинтересованы в перемирии, поскольку продолжающийся конфликт и большие затраты на его разрешение могут негативно сказаться на перевыборах президента Джо Байдена в 2024 году. Будет довольно сложно объяснить избирателям, почему Америка продолжает вкладывать миллиарды долларов в этот конфликт без видимых результатов, особенно на фоне обещаний Дональда Трампа "закончить эту борьбу за один день".

Таким образом, на Зеленского оказывают давление. "Наступление" Украины — это лишь возможность для Зеленского укрепить свои переговорные позиции. Однако здесь кроются определенные сложности, отмечает Попов.

С одной стороны, и в России скоро будут выборы. По словам Попова, в РФ есть заинтересованные лица, которым бы хотелось достичь быстрого соглашения, чтобы им было комфортно и безопасно.

С другой стороны, Владимир Путин в последнее время неоднократно заявлял о том, что Запад его обманул, и уже само упоминание слова "переговоры" вызывает сомнения у простых людей.

"Вот ультиматум о полной и безоговорочной капитуляции — это по-нашему", — заявил Попов.