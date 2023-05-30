Зеленский рассказал, когда пройдут переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: .thetimes.co.uk

Зеленский заявил, что Киев не будет рассматривать возможность переговоров, пока Россия не выведет свои вооруженные силы с украинской территории. Он отметил, что только после выполнения этого условия станет возможным дипломатическое урегулирование конфликта.

Действующий президент Украины заявил, что Киев самостоятельно будет определять формат и участников будущих переговоров.