Зеленский рассказал, когда пройдут переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский заявил, что Киев не будет рассматривать возможность переговоров, пока Россия не выведет свои вооруженные силы с украинской территории. Он отметил, что только после выполнения этого условия станет возможным дипломатическое урегулирование конфликта.
Действующий президент Украины заявил, что Киев самостоятельно будет определять формат и участников будущих переговоров.
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