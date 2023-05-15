Новость о смерти Сороса оказалась случайной публикацией заранее написанного некролога

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Опубликованная несколькими американскими изданиями новость о смерти Джорджа Сороса оказалась фейком.

Фото: https://t.me/dimsmirnov175/48063

Пытаясь подтвердить информацию, журналисты выяснили, что первоисточником стал некролог, заранее написанный агентством Reuters, который в очередной раз "всплыл" в Сети.

Статья о кончине финансиста впервые была опубликована в интернете в 2013 году, и с тех пор ежегодно становится поводом для чьей-то ошибки или неудачной шутки.

В этом году слухи о смерти основателя "Фонда Сороса" также подхватили издания в США, Европе, Турции и многих других странах.

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