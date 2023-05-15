Опубликованная несколькими американскими изданиями новость о смерти Джорджа Сороса оказалась фейком.
Пытаясь подтвердить информацию, журналисты выяснили, что первоисточником стал некролог, заранее написанный агентством Reuters, который в очередной раз "всплыл" в Сети.
Статья о кончине финансиста впервые была опубликована в интернете в 2013 году, и с тех пор ежегодно становится поводом для чьей-то ошибки или неудачной шутки.
В этом году слухи о смерти основателя "Фонда Сороса" также подхватили издания в США, Европе, Турции и многих других странах.
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