Американские СМИ сообщили о смерти мультимиллиардера Джорджа Сороса

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Известный экономист, инвестор-мультимиллиардер из США Джордж Сорос скончался на 92-м году жизни от сердечного приступа.

Фото: flickr. com

Эту информацию утвердил популярный американский блогер Мэтт Уоллес и издание WorldBulletin.

Сороса считают одним из авторов идей глобализма и "золотого миллиарда", а также называют главным организатором и спонсором цветных революций.

Многие пользователи интернета склонны не доверять слухам о смерти финансиста. Они напомнили, как известное агентство Reuters объявило о смерти миллиардера в крайне нелестном некрологе в 2013 году, но удалило статью через 30 минут.

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