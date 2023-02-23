Одним из важнейших экономических партнеров России на фоне беспрецедентных экономических санкций Запада, введенных Вашингтоном и ЕС, является Индия.
За последние несколько лет её премьер Нарендра Моди сделал Дели важным торговым партнёром Москвы. А сейчас, несмотря на неоднократные усилия администрации Байдена и британских политиков, он отказывается присоединиться к антироссийским санкциям. И, очень на то похоже, нажил себе врагов в стане коллективного Запада.
По мнению американского политолога, консультанта по стратегическим рискам, Фредерика Уильяма Энгдаля, "серия подозрительно своевременных событий свидетельствует о том, что англо-американская коалиция начала готовить свержение Моди".
В статье, опубликованной на портале Global Research, экономист аргументированно доказывает: для Индии готовят госпереворот.
Индия является важным союзником России, в частности, благодаря ее участию в группе стран БРИКС. На эти пять стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) приходится впечатляющая доля населения мира — 40% — и около 25% мирового ВВП, из которых 70% — у Китая, 13% — у Индии и 7% — у России и Бразилии.
Будучи самой густонаселённой страной и имея много квалифицированной рабочей силы, Индия в сложившихся на мировой арене обстоятельствах рассматривается международными компаниями в качестве альтернативы Китаю, против которого ополчился пока ещё мировой гегемон — США.
Обосноваться на этом — индийском — "рынке возможностей" западным корпорациям мешает как раз-таки Нарендра Моди. Точнее, возглавляемое им правительство. Они неоднократно отказывались присоединиться к Вашингтону и Брюсселю и начать играть против России. Более того, Моди продолжает проводить независимую экономическую политику, закупая российскую нефть и продукцию оборонных предприятий, несмотря на угрозы США о последствиях. Да и из БРИКС Индия выходить не собирается.
Весной 2024 года в Индии состоятся общенациональные выборы, а в этом году — важные региональные. Они, по-видимому, определят будущее правительства Нарендры Моди.
В январе была предпринята явная англо-американская атака на него:
В январе Hindenburg нацелился на индийского миллиардера Гаутама Адани, который считается в самым богатым человеком в Азии. Но он же — основной "партнёр" Моди и получает самые "вкусные" госконтракты.
24 января американские "исследователи" опубликовали отчёт. В документе сказано, что Адани "неправомерно использует офшоры", "уходит от налогов" и "манипулирует акциями". За месяц компании Adani Group потеряли более $120 млрд в стоимости акций.
Вопрос:
Ответ напрашивается один:
В январе британская правительственная BBC выпустила телевизионный документальный фильм, рассказывающий о религиозных беспорядках в Гуджарате в2002 году. Как раз тогда, когда нынешний индийский премьер был там губернатором. Репортаж BBC, который был запрещён в Индии, основан на "информации, предоставленной BBC МИДом Великобритании".
"Отказавшись присоединиться к санкциям НАТО против России и поддерживая строгий принцип нейтралитета, как он это делал со времен холодной войны, Моди извлек выгоду из доступности российской сырой нефти, от которой сейчас отказываются США и ЕС.
Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию. В декабре Индия ежедневно закупала у России 1,2 миллиона баррелей сырой нефти, что в 33 раза больше, чем годом ранее", — напоминает Энгдаль.
Интересен тот факт, что часть этой нефти перерабатывается в Индии и реэкспортируется в ЕС, который демонстративно от неё отказался. По мнению энергетических аналитиков, "Индия закупает рекордные объемы российской нефти с высокой скидкой, загружая свои нефтеперерабатывающие заводы сверх их номинальной мощности, получая экономическую ренту от чрезвычайно высокой маржи крекинга и экспортируя бензин и дизельное топливо в Европу".
Для сравнения:
Ни одна другая страна — даже Китай — так сильно не увеличила потребление российской нефти.
Если добавить импорт российских удобрений, подсолнечного масла и других товаров, импорт Индии из России вырос более чем на 400% за восемь месяцев, по сравнению с предыдущим годом.
В качестве еще одного доказательства того, что Вашингтон и Лондон намерены устроить в Индии оранжевую революцию, Джордж Сорос, выступая 17 февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, зловеще заявил, что дни Моди сочтены.
"Индия — интересный случай. Это демократия, но её лидер Нарендра Моди не демократ. Это своего рода больница, которая издевается над благотворительностью, — заявил 92-летний Сорос и добавил: — Подстрекательство к насилию в отношении мусульман было важным фактором его стремительного взлета".
Сорос подробно изложил свои обвинения в адрес индийского лидера:
"Моди поддерживает тесные отношения как с открытыми, так и с закрытыми сообществами. Индия является членом "Четвёрки", в которую также входят Австралия, США и Япония, но она покупает много российской нефти с большой скидкой и зарабатывает на этом большие деньги".
Сорос является главным автором всех цветных революций, прогремевших с 1980-х годов, в том числе в Югославии, на Украине, в развале СССР. А сейчас вот "ополчился" против Венгрии (точнее, Орбана) и множества стран. которые не уважают программу "демократии", предлагаемую Вашингтоном.
"Я могу быть наивным, но я ожидаю демократического возрождения в Индии", — сказал Сорос.
И, учитывая его прошлые "заслуги", для Наренры Моди это звучит зловеще. Миллиардера-спекулянта хедж-фондами Джорджа Сороса обвиняли во многом, но никогда не в наивности.
"Ожидайте, что ближайшие месяцы станут признаком масштабной эскалации грязных операций Запада в попытке свергнуть Моди и ослабить группу стран БРИКС, которые всё чаще пытаются противостоять диктату Вашингтона и глобалистов в Давосе", — резюмирует американский политолог.
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