Global Research: Сорос наметил новую жертву — Индию готовят к госперевороту

Одним из важнейших экономических партнеров России на фоне беспрецедентных экономических санкций Запада, введенных Вашингтоном и ЕС, является Индия.

За последние несколько лет её премьер Нарендра Моди сделал Дели важным торговым партнёром Москвы. А сейчас, несмотря на неоднократные усилия администрации Байдена и британских политиков, он отказывается присоединиться к антироссийским санкциям. И, очень на то похоже, нажил себе врагов в стане коллективного Запада.

По мнению американского политолога, консультанта по стратегическим рискам, Фредерика Уильяма Энгдаля, "серия подозрительно своевременных событий свидетельствует о том, что англо-американская коалиция начала готовить свержение Моди".

В статье, опубликованной на портале Global Research, экономист аргументированно доказывает: для Индии готовят госпереворот.

Моди стоит за интересы своего народа

Индия является важным союзником России, в частности, благодаря ее участию в группе стран БРИКС. На эти пять стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) приходится впечатляющая доля населения мира — 40% — и около 25% мирового ВВП, из которых 70% — у Китая, 13% — у Индии и 7% — у России и Бразилии.

Будучи самой густонаселённой страной и имея много квалифицированной рабочей силы, Индия в сложившихся на мировой арене обстоятельствах рассматривается международными компаниями в качестве альтернативы Китаю, против которого ополчился пока ещё мировой гегемон — США.

Обосноваться на этом — индийском — "рынке возможностей" западным корпорациям мешает как раз-таки Нарендра Моди. Точнее, возглавляемое им правительство. Они неоднократно отказывались присоединиться к Вашингтону и Брюсселю и начать играть против России. Более того, Моди продолжает проводить независимую экономическую политику, закупая российскую нефть и продукцию оборонных предприятий, несмотря на угрозы США о последствиях. Да и из БРИКС Индия выходить не собирается.

Атака №1

Весной 2024 года в Индии состоятся общенациональные выборы, а в этом году — важные региональные. Они, по-видимому, определят будущее правительства Нарендры Моди.

В январе была предпринята явная англо-американская атака на него:

малоизвестная фирма с Уолл-стрит, Hindenburg Research, взялась проводить "финансовые исследования" для выявления коррупции или мошенничества в компаниях Индии. Ходят слухи, что "исследователи" связаны с разведкой США.

В январе Hindenburg нацелился на индийского миллиардера Гаутама Адани, который считается в самым богатым человеком в Азии. Но он же — основной "партнёр" Моди и получает самые "вкусные" госконтракты.

24 января американские "исследователи" опубликовали отчёт. В документе сказано, что Адани "неправомерно использует офшоры", "уходит от налогов" и "манипулирует акциями". За месяц компании Adani Group потеряли более $120 млрд в стоимости акций.

Вопрос:

зачем крошечной фирме в Уолл-стрит "топить" "индийский конгломерат стоимостью 17,8 триллиона индийских рупий ($218 млрд)"?

Ответ напрашивается один:

это предупреждение лично Моди.

Атака №2

В январе британская правительственная BBC выпустила телевизионный документальный фильм, рассказывающий о религиозных беспорядках в Гуджарате в2002 году. Как раз тогда, когда нынешний индийский премьер был там губернатором. Репортаж BBC, который был запрещён в Индии, основан на "информации, предоставленной BBC МИДом Великобритании".

Связи между Индией и Россией

"Отказавшись присоединиться к санкциям НАТО против России и поддерживая строгий принцип нейтралитета, как он это делал со времен холодной войны, Моди извлек выгоду из доступности российской сырой нефти, от которой сейчас отказываются США и ЕС. Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию. В декабре Индия ежедневно закупала у России 1,2 миллиона баррелей сырой нефти, что в 33 раза больше, чем годом ранее", — напоминает Энгдаль.

Интересен тот факт, что часть этой нефти перерабатывается в Индии и реэкспортируется в ЕС, который демонстративно от неё отказался. По мнению энергетических аналитиков, "Индия закупает рекордные объемы российской нефти с высокой скидкой, загружая свои нефтеперерабатывающие заводы сверх их номинальной мощности, получая экономическую ренту от чрезвычайно высокой маржи крекинга и экспортируя бензин и дизельное топливо в Европу".

Для сравнения:

до начала СВО на Украине Индия покупала только 1% российской нефти, а в январе этот показатель вырос аж до 28%.

Ни одна другая страна — даже Китай — так сильно не увеличила потребление российской нефти.

Если добавить импорт российских удобрений, подсолнечного масла и других товаров, импорт Индии из России вырос более чем на 400% за восемь месяцев, по сравнению с предыдущим годом.

На сцену выходит Джордж Сорос. Или атака №3

В качестве еще одного доказательства того, что Вашингтон и Лондон намерены устроить в Индии оранжевую революцию, Джордж Сорос, выступая 17 февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, зловеще заявил, что дни Моди сочтены.

"Индия — интересный случай. Это демократия, но её лидер Нарендра Моди не демократ. Это своего рода больница, которая издевается над благотворительностью, — заявил 92-летний Сорос и добавил: — Подстрекательство к насилию в отношении мусульман было важным фактором его стремительного взлета".

Сорос подробно изложил свои обвинения в адрес индийского лидера:

"Моди поддерживает тесные отношения как с открытыми, так и с закрытыми сообществами. Индия является членом "Четвёрки", в которую также входят Австралия, США и Япония, но она покупает много российской нефти с большой скидкой и зарабатывает на этом большие деньги".

Сорос является главным автором всех цветных революций, прогремевших с 1980-х годов, в том числе в Югославии, на Украине, в развале СССР. А сейчас вот "ополчился" против Венгрии (точнее, Орбана) и множества стран. которые не уважают программу "демократии", предлагаемую Вашингтоном.

"Я могу быть наивным, но я ожидаю демократического возрождения в Индии", — сказал Сорос.

И, учитывая его прошлые "заслуги", для Наренры Моди это звучит зловеще. Миллиардера-спекулянта хедж-фондами Джорджа Сороса обвиняли во многом, но никогда не в наивности.

"Ожидайте, что ближайшие месяцы станут признаком масштабной эскалации грязных операций Запада в попытке свергнуть Моди и ослабить группу стран БРИКС, которые всё чаще пытаются противостоять диктату Вашингтона и глобалистов в Давосе", — резюмирует американский политолог.

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