Американские технологические корпорации были вынуждены "переместить" рынок производства в Индию по мере роста "захватнических" настроений Китая и расширения производства в КНР, заявили аналитики.
Ранее США оправляли "на сборку" в Китай большую часть цифровой продукции, однако Пекин оказался на шаг впереди и вытеснил тот же Apple.
"Тогда-то и начали искать новые колонии для сборки "надкусанного яблока". Взгляд упал на Индию и Вьетнам. И уже в конце сентября прошлого года Apple начала производство iPhone 14 в Индии. По оценкам аналитиков JP Morgan, к концу этого года Apple перенесёт 5 процентов производства iPhone 14 в Индию, а к 2025 году будет выпускать там 25 процентов всех своих смартфонов", — передают argumenti.ru.
По словам аналитиков, Индия стала "любимой женой" и ей даже доверили военные технологии:
Однако на фоне развития антироссийских настроений, их запретили передавать каким-либо третьим странам.
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