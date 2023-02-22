Назначена любимой женой: США переключились на Индию из-за "захвата" рынка Китаем

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские технологические корпорации были вынуждены "переместить" рынок производства в Индию по мере роста "захватнических" настроений Китая и расширения производства в КНР, заявили аналитики.

Ранее США оправляли "на сборку" в Китай большую часть цифровой продукции, однако Пекин оказался на шаг впереди и вытеснил тот же Apple.

"Тогда-то и начали искать новые колонии для сборки "надкусанного яблока". Взгляд упал на Индию и Вьетнам. И уже в конце сентября прошлого года Apple начала производство iPhone 14 в Индии. По оценкам аналитиков JP Morgan, к концу этого года Apple перенесёт 5 процентов производства iPhone 14 в Индию, а к 2025 году будет выпускать там 25 процентов всех своих смартфонов", — передают argumenti.ru.

По словам аналитиков, Индия стала "любимой женой" и ей даже доверили военные технологии:

в области авиационного двигателестроения,

композитных материалов,

систем наведения.

Однако на фоне развития антироссийских настроений, их запретили передавать каким-либо третьим странам.

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