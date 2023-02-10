"Цивилизованный мир" отвернулся от пострадавшей от землетрясения Сирии, боясь американского "закона Цезаря"

Мировое сообщество активно откликнулось на призыв Турции о помощи после землетрясения 6 февраля, обрушившегося на районы, расположенные между югом Турции и севером Сирии. А аналогичную просьбу Дамаска большинство предпочло проигнорировать, испугавшись нарушить принятый в Вашингтоне "закон Цезаря".

Напомню, этот закон был принят Штатами в 2019 году. Согласно ему, американская администрация может по собственному усмотрению вводить санкции в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, поддерживаемому Россией и Ираном. И вот сейчас, не желая попасть в немилость Вашингтона, правительства стран Запада отказываются отправлять помощь в страну, где землетрясение унесло почти две с половиной тысячи жизней, покалечило более 3500 человек и разрушило свыше трёх тысяч домов. А несколько сотен сирийцев до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Сирия страдает от нехватки специального оборудования для спасения людей, оказавшихся под завалами, — сказал, обращаясь к мировому сообществу глава Сирийского Общества Красного Полумесяца Халед Хубати, призвав снять санкционную блокаду. — Чтобы преодолеть последствия землетрясения, мы призываем Европейский Союз отменить экономические санкции, введенные против Сирии".

Хубати пояснил, что его стране необходимо оборудование, машины скорой помощи и пожарные машины.

Сейчас ситуация в стране почти патовая: террористические группы уничтожили все сирийские объекты, включая машины скорой помощи, бульдозеры и другие, а из-за санкций США Дамаск не имеет возможности "даже закупить лекарства".

В интервью ливанскому спутниковому новостному каналу "Аль-Маядин" министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мокдад напомнил, что вообще-то "гуманитарная помощь не подпадает под действие санкций в соответствии с международным правом".

Кто сейчас помогает Сирии

Иран

Иран был одной из первых стран, отправивших помощь Сирии: уже в понедельник первый самолет с 45 тоннами гуманитарки приземлился в аэропорту Дамаска, на следующий день в Латакии сел другой борт с 20 тоннами медикаментов и продуктов питания.

Через несколько часов после землетрясения иранские военные спецы включились в ремонт аэропорта Алеппо, чтобы он мог принимать самолёты с гуманитарной помощью.

Ирак

Ирак тоже не стал ждать "величайшего разрешения", направив в Сирию десятки гумконвоев с необходимыми пострадавшим грузами, за ними последовали самолёты с 70 тоннами продуктов и медикаментов. А иракские ВВС заверили, что "будет создан воздушный мост для доставки в Сирию материалов для материально-технической поддержки сирийского народа".

Алжир

Несколько десятков алжирских спасателей и 110 военнослужащих гражданской обороны уже прибыли в Сирию, самолеты везут гуманитарную помощь.

Россия

Россия, имеющая несколько военных баз в Сирии, направила 300 военнослужащих для участия в спасательных работах.

Российские специалисты участвуют в разборе завалов, транспортировке пострадавших жителей и оказании им необходимой медицинской помощи.

Кто ещё

Объединенные Арабские Эмираты, Ливан и Хезболла, Египет, Тунис, Пакистан, Иордания, Индия, Ливия и Оман направили спасателей, медиков и гуманитарную помощь.

Получается, что из всего мирового сообщества руку помощи Сирии протянули лишь 13 стран. А Турции — 42…

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