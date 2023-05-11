Данилов: Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией на условиях Москвы

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Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией и на условиях Москвы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что уже сейчас запущена большая кампания по этому поводу. В Киев поступает множество предложений из разных стран, отметил Данилов.

Фото: Телеграм

Однако если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о начале переговорного процесса, то исключительно на условиях Киева, убеждён секретарь СНБО.

"Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого ни хотели представители некоторых стран, которые на сегодняшний день слишком активно включились в ситуацию", — заявил он.

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