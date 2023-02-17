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Мария Захарова: Киев заблокировал мирные переговоры по указке США

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Мир

Руководство киевского режима самостоятельно заблокировало начало переговоров с Москвой, несмотря на то, что Украина настаивала на мирном урегулировании конфликта в начале спецоперации. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова: Киев заблокировал мирные переговоры по указке США

"Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал", — подчеркнула она в беседе с РБК.

Дипломат добавила, что Россия не отказывалась от переговоров, однако Украина запретила процесс на законодательном уровне.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал прекратить огонь в зоне боевых действий и как можно скорее начать переговоры. По его мнению, в этом должны принимать участие не только Москва и Киев, но и западные страны.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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