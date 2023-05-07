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Захарова: обещанием "убивать россиян" Буданов подтвердил, что США финансируют терроризм

0:39
Мир

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пообещавший "убивать россиян", таким образом подтвердил, что Вашингтон финансирует террористическую деятельность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: обещанием "убивать россиян" Буданов подтвердил, что США финансируют терроризм
Фото: РБК

Напомним, корреспонденты Yahoo News ранее поинтересовались у Буданова относительно причастности киевского режима к совершению убийства известного российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной. В ответ он заявил, что готов убивать граждан России в любых точках мира до того момента, пока не победит Украина.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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