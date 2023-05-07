Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пообещавший "убивать россиян", таким образом подтвердил, что Вашингтон финансирует террористическую деятельность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, корреспонденты Yahoo News ранее поинтересовались у Буданова относительно причастности киевского режима к совершению убийства известного российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной. В ответ он заявил, что готов убивать граждан России в любых точках мира до того момента, пока не победит Украина.
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