МИД России: делегация ООН посетила беженцев с Украины в Приморье

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Беженцы с Украины, которые решили остановиться в Приморье, провели четыре дня вместе в делегацией ООН. Об этом сообщает представительство МИД России во Владивостоке в своём Telegram-канале.

"За четыре дня пребывания гости провели семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО, посетили пункты временного размещения беженцев с Украины в Артёме и Врангеле, а также встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне"

К текущему моменту известно, что за 2022 год в регион перебрались 830 вынужденных переселенцев из Украины, 515 из которых уже получили гражданство РФ.

В скором времени, как сообщает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, на территорию Крыма прибудет делегация из Германии и привезет гуманитарную помощь для новых регионов России.