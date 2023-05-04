Драка российского и украинского чиновника попала в эфир программы "60 минут".
В Анкаре случилась потасовка между представителями России и Украины.
Депутат Госдумы Ольга Тимофеева давала комментарий, а затем подошёл народный депутат из Украины Александр Мариковский. Он появился в кадре с украинским флагом и произносил лозунги в поддержку ВСУ.
Сотрудник международного управления Госдумы вырвал флаг из его рук, однако Мариковский налетел на российского представителя и с боем отобрал символ Украины.
Ранее сообщалось, что украинцы во Франции подрались, приняв друг друга за русских.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.