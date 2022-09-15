Граждане Украины вступили в драку на Лазурном брегу во Франции, решив, что перед ними россияне.
Бывший военнослужащий ВСУ атаковал двух своих землячек, решив, что перед ним гражданки России.
Украинки в свою очередь объясняли в полиции, что именно на их стороне правда, так как они вступили в противоборство с россиянином. В действительности драка произошла между выходцами из Украины с двух противоборствующих сторон.
Так как солдат ВСУ напал первым, то ему грозит до трёх лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа.
До тех пор, пока не выявили ошибку, украинские дипломаты призывали наказать виновных в инциденте по всей строгости. После того, как ситуация прояснилась, требования украинской стороны сошли на нет.
Ранее сообщалось, что украинцы на внедорожниках избили таксистов в Австрии.
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