Николай Азаров: Украина в аду — никакой экономики фактически нет

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В Украине практически отсутствует экономика, страна финансируется только за счёт кредитов и грантов. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Экс-премьер Украины Николай Азаров полагает, что страна находится в аду в результате политики Зеленского и Запада. Помимо гибели тысяч людей, миллионов уехавших, которые никогда не вернутся, в стране разрушена ещё и вся экономика. А сами украинцы заняты физическим выживанием.

По словам Азарова, страна финансируется за счёт грантов, различных перечислений со стороны Запада и кредитов. Дефицит бюджета в прошлом году достиг более $50 миллиардов при доходах в $30 миллиардов, а в текущем году он вырастет ещё больше. Меньше всего ущерба понесло сельское хозяйство, а вот строительство упало на 70%.

Экспортная выручка сократилась на 60%. Средней и мелкий бизнес ещё как-то выживают, потому что люди ходят в магазины и покупают продукты. Но основные отрасли стоят. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

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