Экс-премьер министр Украины назвал президента Зеленского "уникальным ничтожеством"

Бывший премьер-министр Украины полагает, что за три года у власти Владимир Зеленский ничему не научился. И в этом плане он "уникальное ничтожество".

По мнению Николая Азарова, на протяжении всей современной истории Украины этой стране постоянно вставляли палки в колёса французы, немцы и поляки. Это было связано с высокой плодородностью украинской земли, по сравнению с их землями, и более богатыми урожаями. Кроме того, украинские фермеры применяли гораздо меньше ядов, из-за чего качество пшеницы было выше. Вот почему сейчас за границей вводят квоты на экспорт аграрной продукции из Украины.

"Вот и недавно поляки, румыны и болгары потребовали от ЕС запретить ввоз украинского зерна, — написал Азаров своём Telegram-канале. — Им плевать, что кто-то там воюет. Те же поляки, якобы большие друзья украинцев. Недавно Зеленский ездил и обнимался с Дудой, а потом вышло решение Моравецкого запретить ввоз украинского зерна".

Азаров считает Владимира Зеленского "уникальным ничтожеством". По его мнению, за четыре года он ничему не научился, просидев на стольких совещаниях с различными специалистами.

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