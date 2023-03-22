Бывший премьер Украины Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генетический код народа

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Бывший руководитель правительства Украины Николай Азаров раскритиковал политику лидера страны Владимира Зеленского.

"Зеленский уничтожает генетический код украинцев", — подчеркнул экс-премьер, пост опубликован на странице политика в Facebook*.

По словам Азарова, члены партии "Слуга народа" призывают ввести праздники "День вишни" и "День мира". Также бывший глава правительства отметил, что команда президента намерена переименовать Международный женский день, сделать выходным 25 декабря, а 7 января отправить граждан работать.

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