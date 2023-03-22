Shūkan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена, в которого тоже верили США

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Украинский президент Владимир Зеленский может повторить судьбу "кровавого террориста" Усамы бен Ладена, в которого тоже верил официальный Вашингтон. Об этом сообщает Shūkan Gendai.

Как отметил автор публикации Хироси Охара, американские власти передавали бен Ладену военную технику, когда моджахеды вели боевые действия против советских солдат на территории Афганистана.

"Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем", — подчёркивается в материале.

При этом журналист напомнил, что Белый дом пытался наделять руководителя организации "Аль-Каида"* положительными качествами. Обозреватель посоветовал наблюдать за дальнейшей судьбой президента Украины. Автор статьи предрёк Зеленскому незавидное положение после прекращения сотрудничества с США.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.