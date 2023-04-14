Die Zeit: глава МИД Бербок попыталась учить власти КНР демократии и получила отпор

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На пресс-конференции, посвящённой итогам переговоров с её коллегой Цинь Ганом, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок получила отпор после попыток провести нравоучительные уроки в Пекине. Об этом информирет Die Zeit.

Во время своего официального визита в Китай с 13 по 15 апреля немецкий дипломат попыталась указать Цинь Гану "правильный путь" и научить его как с точки зрения западного мира власти Китайской Народной Республики должны относиться к правам человека. Однако глава внешнеполитического ведомства жёстко ответил на это, не давая себе ждать.

"Если Китаю кто-то точно не нужен, то это ещё один "наставник" с Запада", — сказал он.

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