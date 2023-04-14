Глава МИД ФРГ Бербок: военный конфликт вокруг Тайваня станет кошмаром для всего мира

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Эскалация в районе Тайваня повлечёт за собой серьёзные последствия для всего мира, поскольку через Тайваньский пролив проходит 50 процентов глобального торгового трафика. Возможный конфликт станет настоящим кошмаром, а "взрывные волны" кризиса затронут мировую экономику. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Конфликты должны решаться только мирным путём", — цитирует слова дипломата Stern.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выступил против любого иностранного вмешательства. По его словам, Тайвань является частью Китая.

"Изначальный корень проблем — это стремление к независимости. Китай не отдаст ни дюйма территории", — подчеркнул он.

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