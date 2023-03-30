Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что страна присоединится к Европейскому союзу в 2024 году.
Как отметил министр, переговоры по поводу членства Украины в ЕС начнутся в этом году. Если блок не помешает Киеву созданием новых условий, страна войдёт в состав объединения через год, добавил глава внешнеполитического ведомства.
"Мы делам домашнюю работу гораздо быстрее, чем некоторые ожидали", — подчеркнул Кулеба, слова которого приводят в Telegram-канале издания "Страна".
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве планируют стать частью ЕС через два года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.