Кулеба: Украина станет членом Евросоюза в следующем году

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Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что страна присоединится к Европейскому союзу в 2024 году.

Как отметил министр, переговоры по поводу членства Украины в ЕС начнутся в этом году. Если блок не помешает Киеву созданием новых условий, страна войдёт в состав объединения через год, добавил глава внешнеполитического ведомства.

"Мы делам домашнюю работу гораздо быстрее, чем некоторые ожидали", — подчеркнул Кулеба, слова которого приводят в Telegram-канале издания "Страна".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве планируют стать частью ЕС через два года.

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