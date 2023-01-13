Украина рассчитывает стать членом Евросоюза за два года. Об этом завил премьер-страны Денис Шмыгаль.
При этом украинский политик признал, что для достижения этой цели Украине придётся очень много сделать.
"Тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Объем работы колоссальный. В то же время, мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции", — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.
До этого вице-премьер Украины Ольга Стефанишина выразила мнение, что процесс получения Киевом членства в ЕС будет завершён к концу 2024 года. Она подчеркнула, что Украина — это не какой-то рядовой кандидат на членство в ЕС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.