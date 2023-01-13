Шмыгаль уверен, что Украина станет членом Евросоюза за два года

Украина рассчитывает стать членом Евросоюза за два года. Об этом завил премьер-страны Денис Шмыгаль.

При этом украинский политик признал, что для достижения этой цели Украине придётся очень много сделать.

"Тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Объем работы колоссальный. В то же время, мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции", — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

До этого вице-премьер Украины Ольга Стефанишина выразила мнение, что процесс получения Киевом членства в ЕС будет завершён к концу 2024 года. Она подчеркнула, что Украина — это не какой-то рядовой кандидат на членство в ЕС.