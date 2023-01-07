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Полковник США Макгрегор: большинству европейцев не интересна тема Украины

Мир

Большинству жителей европейских стран не интересна тема, связанная с украинским конфликтом, следует из заявления экс-советника главы Пентагона, полковника американской армии в отставке Дугласа Макгрегора.

Полковник США Макгрегор: большинству европейцев не интересна тема Украины

По его словам, лидеры ЕС "хорошо знают" о таких настроениях среди рядовых европейцев. Кроме того, он напомнил, что Вашингтон выделяет гораздо больше материальных средств Украине, чем Евросоюз. Как пояснил полковник, именно поэтому американцам приходится регулярно уговаривать ЕС нарастить передачу финансовой и военной помощи для нужд украинской армии.

"Большая часть европейцев не хочет иметь ничего общего с этим конфликтом", — подчеркнул Макгрегор в интервью Judging Freedom.

Ранее бывший советник руководителя Пентагона назвал поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву прощальным жестом США перед неминуемым поражением Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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