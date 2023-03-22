Guardian: большинство стран не разделяет позицию США по Украине. Грядёт конец однополярного мира

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Большинство стран мирового сообщества не разделяют взглядов США и их союзников на украинский конфликт, заявили британские аналитики. По их словам, Вашингтон стремительно смещают со стула гегемона.

Как подчеркнули эксперты, у США появляется всё больше соперников. На политической арене всё чаще о своих правах заявляет не только Россия, но и Китай.

"Активность также проявляют главы стран Глобального Юга, — передаёт Guardian. — Спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием".

Всё больше стран скептически относятся к заверениям Запада о том, что решить украинский кризис возможно только накачиванием Незалежной оружием.