Большинство стран мирового сообщества не разделяют взглядов США и их союзников на украинский конфликт, заявили британские аналитики. По их словам, Вашингтон стремительно смещают со стула гегемона.
Как подчеркнули эксперты, у США появляется всё больше соперников. На политической арене всё чаще о своих правах заявляет не только Россия, но и Китай.
"Активность также проявляют главы стран Глобального Юга, — передаёт Guardian. — Спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием".
Всё больше стран скептически относятся к заверениям Запада о том, что решить украинский кризис возможно только накачиванием Незалежной оружием.
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