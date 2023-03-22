Недовольство Европы из-за приезда председателя Китая Си Цзиньпина в Россию никак не повлияет на позицию КНР, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, ЕС готов разорвать выгодные связи с Пекином ради прихоти США, однако конфликт Штатов с китайской стороной более, чем реален.
Как подчеркнул Пушков, противостояние Вашингтона и Пекина — дело времени.
"Нынешний кризис показал, что даже в этом, ограниченном экономикой качестве она ненадежна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем — дело времени", — сообщил сенатор в своём Telegram-канале.
По словам сенатора, понятно, что на Европу полагаться нельзя. Брюссель готов нести экономические потери и "принести в жертву" надёжного партнёра в угоду интересам Вашингтона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.