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Сенатор Пушков: конфликт США и Китая — дело времени

0:56
Мир

Недовольство Европы из-за приезда председателя Китая Си Цзиньпина в Россию никак не повлияет на позицию КНР, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, ЕС готов разорвать выгодные связи с Пекином ради прихоти США, однако конфликт Штатов с китайской стороной более, чем реален.

Сенатор Пушков: конфликт США и Китая — дело времени

Как подчеркнул Пушков, противостояние Вашингтона и Пекина — дело времени.

"Нынешний кризис показал, что даже в этом, ограниченном экономикой качестве она ненадежна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем — дело времени", — сообщил сенатор в своём Telegram-канале.

По словам сенатора, понятно, что на Европу полагаться нельзя. Брюссель готов нести экономические потери и "принести в жертву" надёжного партнёра в угоду интересам Вашингтона.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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