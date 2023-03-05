Пушков: глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен

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Глубокого и серьёзного конфликта между США и Китаем не избежать, заявил сенатор Алексей Пушков. По мнению российского политика, о назревающей конфронтации говорит каждый шаг Вашингтона и Пекина.

По мнению сенатора, избежать такого развития событий не получится.

"Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, — заявил парламентарий. — Об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая".

По словам Пушкова, противостояние между Вашингтоном и Пекином уже набирает обороты. Во что может вылиться конфликт, сенатор не уточнил.