Пушков о молчании США и выводах Херша по подрыву "Северного потока": нет другого сценария

Ни одно правительственное американское СМИ, как и официальный Вашингтон, не обнародовали опровержение статьи-расследования аналитика Сеймура Херша о подрыве "Северных потоков", заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Как подчеркнул политик, это, вероятно, говорит о том, что у белого дома просто нет "другого сценария".

"До сих пор, при всех обвинениях в адрес Херша в отсутствии доказательств, ни одно СМИ и ни одно правительство, начиная с администрации США не выдвинули какую-либо версию, опровергающую сценарий Херша. Вероятно, потому, что нет другого сценария", — заявил сенатор.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что по данным американского журналиста Херша, подрыв российских газопроводов произошёл при участии США, а приказ на исполнение диверсии отдал лично президент Штатов Джо Байден.

