РИА Новости: КНР подготовилась к борьбе с "большим штормом"

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Завершение весенней сессии китайского парламента послало миру несколько сигналов. Главный из них — понимание Пекином того, что КНР вошла в период "большого шторма". Сессия начала создавать юридическую базу для мобилизации экономики и общества перед предстоящими испытаниями. На этом обратил внимание обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.

Один из ключевых вызовов, стоящих перед Китаем, — это противостояние с Соединёнными Штатами и их союзниками. КНР не может рассчитывать на мирное поведения со стороны Вашингтона, поэтому должна готовиться к любому развитию событий.

Для преодоления вызовов современного мира Китаю следует воспользоваться стратегией "двойного круга" (Dual Circulation Strategy). Она включает переход к экономике, основанной на внутреннем потреблении, развитие научно-технического прогресса и инновационной сферы.

Для реализации стратегии "двойного круга" важно сблизить лаборатории и заводы. Для этого требуется конкурентная рыночная среда в мировом масштабе. В этой связи Китай призывает к национальному единению и открытости в экономических отношениях с другими странами.