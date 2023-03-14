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РИА Новости: Киев ожидает звонка из КНР и спасительного разговора с Си Цзиньпином

1:46
Мир

Идёт подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Большое внимание этому событию уделяют и в США.

РИА Новости: Киев ожидает звонка из КНР и спасительного разговора с Си Цзиньпином

Много лет перед российско-китайским саммитом в Америке стабильно запускали пластинку, гласящую о разногласиях между РФ и КНР, которые приведут к ухудшению отношений между дружественными странами.

"Сегодня авторы этой заезженной мелодии решили придумать что-то новое. А самыми продаваемыми сегодня стали украинские мотивы", — отмечает обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

В статье The Wall Street Journal говорится, что после встречи с Владимиром Путиным китайский лидер проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Акопов считает, что Цзиньпин в этой ситуации просто хочет выступить в роли миротворца. Его поездка в Москву и разговор с Зеленским являются звеньями одной цепи.

Обозреватель отметил, что Пекин прекрасно понимает важность борьбы России за Украину. Кроме того, Китай осознаёт, что Зеленский превратился в западную марионетку.

По мнению Акопова, все рассуждения о возможности КНР стать посредником в российско-украинском урегулировании являются смешными.

"Ведь в этой ситуации речь идёт о конфликте России с англосаксами, с Западом. И эти же англосаксы определили и роль КНР, назвав страну главной угрозой атлантическому миропорядку", — пишет обозреватель.

КНР намерен лишь закрепить растущий международный вес своего государства, а возможный разговор Цзиньпина с Зеленским не изменит тактику и стратегию Китая в украинском вопросе.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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