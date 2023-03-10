Весь "украинский след" в теракте на российских газопроводах "Северный поток", который продвигает Вашингтон через ведущие американские СМИ, нацелен на то, чтобы сделать из Киева "козла отпущения" и прекратить военную поддержку, заявили аналитики.
Ранее американские СМИ заявили, что к теракту на российских газопроводах могут быть причастны "неизвестные проукраинские активисты", что вызвало шквал возмущения у мирового сообщества.
Кроме того, по словам экспертов, расследование американского журналиста Сеймура Херша так и осталось без реакции официального Вашингтона.
"История о том, как это все провернули украинцы — смехотворна, но они (администрация Байдена — Прим. ред.) надеются, что мы все тупы, и рассчитывают на поддержку публичных фигур в ЕС, НАТО и Германии, которые подхватят и раздуют эту историю как наиболее заслуживающее доверия объяснение произошедшего", — рассказал РИА Новости политический комментатор Алекс Крейнер.
Как подчеркнул Крайнер, сейчас США пытаются сделать из Украины "козла отпущения", чтобы не только переложить вину за случившееся на "Северных потоках", но и "умыть руки" с военной помощью и призвать стороны к мирному урегулированию конфликта на Украине.
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