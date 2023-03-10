Немецкие аналитики заявили о том, что отследили марку и маршрут предполагаемой яхты, на которой приплыли диверсанты к точке подрыва газопроводов "Северный поток". Так, по их данным, в теракте было замешено парусное судно "Bavaria Cruiser 50".
Яхту арендовали на острове Рюнгер через чартерную фирму, соответственно, заказчик судна остался анонимным.
"В деле о теракте на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой "Андромеда" с портом приписки Бреге на острове Рюген", — передаёт Spiegel.
Как уточняет издание, судно отплыло из порта Росток-Варнемюнде.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в американских ведущих СМИ появилась информация о якобы замешанных в диверсии на "Северных потоках" неизвестных украинских активистов, которые и подорвали газопроводы.
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