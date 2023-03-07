Бундестаг: Берлин превратил расследование взрыва на "Северных потоках" в "гостайну"

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Официальный Берлин умалчивает информацию о том, как идёт расследование взрывав на российских газопроводах "Северный поток" даже от "своих" политиков, заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст.

По словам Эрнста, депутатов не вводят в курс дела и не дают ознакомиться с промежуточными результатами.

"Мы не знаем, кто и как ведет расследование. Депутаты Бундестага не получают информацию о процессе, — посетовал глава комитета в ответе на запрос ТАСС. — В конце концов, речь идет об атаке на энергетическую инфраструктуру Германии".

Как подчеркнул парламентарий, подобная стратегия правительства Германии неприемлема. Как предположил депутат, либо до сих пор не было выявлено никаких результатов, либо эту информацию переместили в разряд "государственной тайны".