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Посольство РФ: информация о "проукраинстве" теракта на "Северных потоках" — попытка скрыть истину

0:53
Политика

Информация в американской прессе о том, что к подрыву российских газопроводов "Северный поток" причастна некая "проукраинская" группировка лишь способ скрыть правду о реальных виновниках в теракте, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденёв.

Посольство РФ: информация о "проукраинстве" теракта на "Северных потоках" — попытка скрыть истину

По его словам, вероятно, СМИ специально запустили "утку", чтобы отвлечь мировое сообщество от реального положения дел.

"Никакой веры в "беспристрастность" выводов американских разведслужб у нас нет и быть не может. Усматриваем в анонимных "утечках" не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении", — заявил Леденёв.

Как уточнил советник, такой информационный шум призван вывести конкретных государственных деятелей из-под подозрения и сделать виновными абстрактные лица.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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