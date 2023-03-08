Посольство РФ: информация о "проукраинстве" теракта на "Северных потоках" — попытка скрыть истину

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Информация в американской прессе о том, что к подрыву российских газопроводов "Северный поток" причастна некая "проукраинская" группировка лишь способ скрыть правду о реальных виновниках в теракте, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденёв.

По его словам, вероятно, СМИ специально запустили "утку", чтобы отвлечь мировое сообщество от реального положения дел.

"Никакой веры в "беспристрастность" выводов американских разведслужб у нас нет и быть не может. Усматриваем в анонимных "утечках" не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении", — заявил Леденёв.

Как уточнил советник, такой информационный шум призван вывести конкретных государственных деятелей из-под подозрения и сделать виновными абстрактные лица.

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