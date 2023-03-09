19FortyFive: второй президентский срок Байдена обернётся кошмаром для американцев

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Если американский лидер Джо Байден решит остаться у власти на второй президентский срок, это обернётся кошмаром для рядовых жителей США, пишет 19FortyFive.

По словам обозревателя издания, экс-пилота ВВС США Харрисона Касса, у Байдена уже прослеживаются многочисленные проблемы со здоровьем. Он считает, что действующий руководитель США не сможет исполнять обязанности главы государства в случае переизбрания на второй срок.

"Байдену на момент голосования в 2024 году будет 82 года", — напомнил автор публикации.

Как пояснил бывший пилот, пожилой лидер США — настоящий "кошмар" для всей страны.

Ранее пользователи американских соцсетей потребовали отправить Байдена в отставку после его очередного падения у самолёта в Варшаве.