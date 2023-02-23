Жители США отреагировали на очередное падение американского лидера Джо Байдена.
На этот раз президент Америки споткнулся и упал вперёд лицом, поднимаясь по трапу самолёта в аэропорту Варшавы. Политику удалось быстро собраться и подняться на ноги, однако инцидент не остался незамеченным.
Падение прокомментировали американские пользователи Twitter.
"Джо пора на пенсию!", "Разве он пригоден к службе?", "Настало время уходить в отставку", — цитирует американцев издание "Московский Комсомолец".
Примечательно, что до президента Байдена по прилёте в Варшаву с трапа самолёта упал член делегации, сопровождающей американского лидера в Польшу. Мужчина споткнулся и кубарем скатился вниз, задевая впереди идущих коллег.
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