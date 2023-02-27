Украина пригрозила Китаю агрессией в случае помощи России

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Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивными мерами в случае поставок вооружения России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Если какая-то страна <…> начинает передавать России технику, значит надо как-то агрессивно на это реагировать", — сообщил Подоляк в интервью телеканалу "Дом", комментируя инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями в случае поставок вооружения России. Позже глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Запад придерживается двойных стандартов, поскольку оказывает всестороннюю военную помощь Украине, но при этом запрещает союзникам России помогать поставками оружия Москве.