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Пекин наполнит Россию своим оружием по-китайски, тайно и хитро...

3:52
Мир

Мировая пресса все чаще задается вопросом: будет ли Китай, особенно после демаршей и оскорблений с Запада, поставлять в Россию летальные вооружения, боеприпасы и электронику?

Пекин наполнит Россию своим оружием по-китайски, тайно и хитро...

Информационный фон наводит на мысли, что поставки оружия и боеприпасов из Китая как минимум реально обсуждаются.

Military Watch Magazine рассказал, как Китай может помочь России в СВО без прямых поставок вооружений — "как всегда, по-китайски тайно и хитро", либо "рассмеявшись в лицо Западу, и открыто":

  1. Поставляя станки или рабочие руки для российских заводов, которые производят военную технику.
  2. Поставляя технику для модернизации и ремонта существующего вооружения.
  3. Поставляя оружие через другие страны (Иран может продать России танки Т-72Б и системы ПВО С-300, а взамен получить от Пекина их танки ВТ-4 и ЗРК HQ-9).
  4. Дав тому же Ирану гарантии поддержки против ответных западных санкций за передачу России баллистических ракет.

Мало этого, по данным военного аналитика Чжу Шуфанга, процитированным "Репортёром", военнослужащие крупнейшего хранилища резервов армии КНР недалеко от границы с Россией "уже начали расконсервировать и приводить в боевое состояние артиллерийские системы".

Кстати, именно туда недавно приезжали высокопоставленные российские военнослужащие.

Первыми по этому поводу заговорили, конечно американцы, в частности, The Wall Street Journal разродился статьей, из которой следует, что

"Пекин необязательно будет поставлять передовое оружие, но, скорее всего, восполнит то, что российские силы потеряли на поле боя на Украине, например, боеприпасы, или не смогли произвести из-за санкций, например электронику".

В общем, американцы изучают возможность раскрытия разведывательных данных, которые якобы свидетельствуют о рассмотрении Китаем вопроса о поставках вооружений России.

Речь идет о таких позициях, как знакомые ВС РФ вооружения:

  • гаубицы PLZ-05, калибром 152 мм (аналог российских "Мста-С");
  • китайские ракетные системы залпового огня AR1A (аналог российских РСЗО "Смерч").

Der Spiegel заявил о поставках китайских дронов-камикадзе. ZT-180 с боеголовкой весом 35-50 кг. Такие БПЛА якобы могут быть поставлены уже в апреле.

К тому же активно обсуждается диалог главы МИД КНР Ван И и его европейского визави, который уже заявил:

"Китаю поставлять оружие нельзя, а поставки Западом оружия Украине — "это другое".

Китай ожидаемо считается не главным, но выгодополучателем украинского кризиса:

  • КНР покупает российские ресурсы по приемлемым и далеко не рыночным ценам.
  • Чем дольше длится конфликт на Украине с участием Запада, тем позже Запад начнёт "разбираться" с Пекином.

Тем не менее ссориться с ЕС — партнером по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — Пекину не очень-то и выгодно, хотя Китай серьезно отграничивают от инвестиций в Европу.

Что же касается "расконсервации суперсклада на границах для передачи русским" — информация об этом впервые появилась у Юрия Подоляки как нативная реклама, которую все приняли за чистую монету, — пока не подтверждается в китайском сегменте интернета.

Другое дело, что все продолжающиеся взаимодействия Пекина с Россией и Белоруссией вызывают резкую реакцию Запада, и скоро Китаю придется принимать окончательное решение.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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