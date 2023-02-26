Советник президента США Салливан: вопрос принадлежность Крыма могут пересмотреть в будущем

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос принадлежность Крыма могут пересмотреть в будущем.

Салливан заявил, что независимо от позиции России по Крыму, вопрос принадлежности полуострова может быть пересмотрен, но позже.

"Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем", — заявил Салливан в интервью NBC News.

Сейчас, по словам Салливана, Киев должен сосредоточиться на краткосрочных целях. Таким образом, они получат преимущество в зоне СВО.