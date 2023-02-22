Настойчивое стремление Украины восстановить контроль над Крымским полуостровом вызывает споры среди американцев. Об этом сообщает автор Newsweek Элли Кук.
На протяжении последнего года президент Украины Владимир Зеленский часто заявляет о намерении "освободить" Крым.
16 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила Фонду Карнеги, что Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум демилитаризованным.
В новом эксклюзивном опросе для Newsweek, проведенном Redfield и Wilton Strategies, только 28 процентов респондентов заявили, что Киев должен стремиться вернуть всю территорию, потерянную с февраля 2014 года. 46 процентов опрошенных Newsweek заявили, что Киев должен вернуть только территории, которые были потеряны с февраля 2022 года. Ещё 27 процентов ответили, что они не знают.
Опрос был проведён 19 февраля 2023 года, в нём приняли участие 1500 граждан США.
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