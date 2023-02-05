Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смеялись во время совместного фотографирования в Киеве. На эту деталь обратил внимание французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в своей соцсети.
По его мнению, прискорбно то, что Урсула, её европейские комиссары и Зеленский "пьяны от смеха".
Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы, добавил Филиппо.
Напомним, ранее он часто критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники украинской армии, которые затягивают конфликт, призывая при этом снять санкции с России.
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