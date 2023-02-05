Французский политик раскритиковал фото хохочущих Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смеялись во время совместного фотографирования в Киеве. На эту деталь обратил внимание французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в своей соцсети.

По его мнению, прискорбно то, что Урсула, её европейские комиссары и Зеленский "пьяны от смеха".

Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы, добавил Филиппо.

Напомним, ранее он часто критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники украинской армии, которые затягивают конфликт, призывая при этом снять санкции с России.