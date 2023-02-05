Политик из Франции Филиппо: ситуация с Украиной показывает, что ЕС выступает не за мир, а за войну

По словам французского политика Флориана Филиппо, возглавляющего движение "Патриоты", из-за того, что Европа активно принимает участие в украинском кризисе, она больше не имеет права называть себя содружеством стран, ратующих за мир.

Политик считает, что открывшаяся сегодня многолетняя ложь "выступающего за мир" Евросоюза должна заставить Францию задуматься о том, нужно ли её оставаться в составе столь лицемерной организации.

"По крайней мере, после Украины была разоблачена тотальная ложь лозунга "Европа — это мир"! Европейский Союз — это война! Миллионы французов теперь увидели и поняли это. Урсула фон дер Ляйен со своей военной истерией очень хорошо продвигает Frexit!" — написал Филиппо в своих соцсетях.

Французский политик ранее многократно призывал западные страны перестать снабжать Украину оружием, что лишь затягивает конфликт и никак не способствует его мирному разрешению.