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Политик Филиппо заявил, что США хотят погубить Европу членством Украины в ЕС

Мир

Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не просто так хотят, чтобы Украина как можно скорее стала частью ЕС. Подобное желание исходит из интересов Вашингтона, считает он. 

Политик Филиппо заявил, что США хотят погубить Европу членством Украины в ЕС

"Оно подольёт масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит европейские страны, которым придётся иметь дело с новым коррумпированным и нищим членом!" — написал Филиппо в социальных сетях.  

Французский политик также отметил, что поставки вооружения в Киев затягивают украинский конфликт, а не приближают мирные переговоры. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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