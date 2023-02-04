Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не просто так хотят, чтобы Украина как можно скорее стала частью ЕС. Подобное желание исходит из интересов Вашингтона, считает он.
"Оно подольёт масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит европейские страны, которым придётся иметь дело с новым коррумпированным и нищим членом!" — написал Филиппо в социальных сетях.
Французский политик также отметил, что поставки вооружения в Киев затягивают украинский конфликт, а не приближают мирные переговоры.
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