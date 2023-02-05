"Проворовавшийся" министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке, сообщил экс-нардеп украинской Верховной Рады Илья Кива, ссылаясь на собственные источники.
"Проворовавшийся министр обороны Украины Резников, как мне сообщил источник, написал заявление об отставке, — заявил Кива. — Кирилл Тимошенко зам главы ОП, Резников министр МО — следующий глава Офиса президента (Андрей. — Прим. ред.) Ермак.
По словам экс-нардепа, в ближайшее время Резникову, должны вручить "подозрение".
А Ермак является руководителем "группы аферистов и казнокрадов" в команде президента Украины Владимира Зеленского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.