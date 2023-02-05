Экс-нардеп Кива: министр обороны Украины Резников подал в отставку. Следующий глава офиса Ермак

"Проворовавшийся" министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке, сообщил экс-нардеп украинской Верховной Рады Илья Кива, ссылаясь на собственные источники.

"Проворовавшийся министр обороны Украины Резников, как мне сообщил источник, написал заявление об отставке, — заявил Кива. — Кирилл Тимошенко зам главы ОП, Резников министр МО — следующий глава Офиса президента (Андрей. — Прим. ред.) Ермак.

По словам экс-нардепа, в ближайшее время Резникову, должны вручить "подозрение".

А Ермак является руководителем "группы аферистов и казнокрадов" в команде президента Украины Владимира Зеленского.