Министр обороны Украины Резников пообещал Западу, что Киев не будет использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ

Глава украинского минобороны Алексей Резников сообщил, что Киев гарантирует своим западным кураторам, что если ему поставят дальнобойные ракеты, он не будет использовать их для ударов по России.

Такое обещание Резников дал, выступая на совместном заседании украинского правительства и Европейской комиссии.

При этом Резников признал, что если бы ВСУ могли наносить удары на расстояние в 300 км, то Россия вынуждена была бы признать своё поражение. Однако он заверил, что Киев не собирается использовать для этого западное вооружение, сосредоточившись только на новых российских территориях.

"Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", — сказал Резников, которого цитирует украинское издание "Укринформ".

Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи США для Киева могут быть включены бомбы GLSDB, дальность которых больше 150 км. Те боеприпасы, которые есть у Киева сейчас, бьют на расстояние не более 80 км.