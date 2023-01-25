Политик из Франции Филиппо о волне отставок на Украине: "Что-то происходит"

За официальными заявлениями об отставках чиновников на Украине может скрываться нечто большее, сообщил политик, лидер движения "Патриоты" Флориана Филиппо.

Как подчеркнул Филиппо, волна увольнений, которые ратифицировал президент страны Владимир Зеленский, не сулят Незалежной "ничего хорошего".

"Гекатомба (жестокое уничтожение людей. — Прим.ред.) вокруг Зеленского: заместитель министра обороны подал в отставку из-за обвинений в коррупции! А на прошлой неделе заместитель Зеленского подал в отставку. На Украине явно что-то происходит!" — заявил политик.

Филиппо подчеркнул, что делать выводы "что конкретно" происходит в кругах киевской элиты рано и предложил "следить за новостями".